Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:07, 14 апреля 2026Силовые структуры

Объявление о быстром заработке подвело россиян и иностранцев под теракт

В пяти регионах России задержали поджигателей машин и объектов энергетики
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Лекай / Коммерсантъ

В пяти регионах России задержали семерых человек за поджоги объектов энергетики, транспорта и связи, а также автомобилей правоохранителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ.

Задержания прошли в Республике Башкортостан, Красноярском крае, Кировской, Ленинградской и Ростовской областях. Там два иностранца и пять россиян действовали по заданию украинского куратора за гонорар. По данным силовиков, их завербовали в Telegram после отклика на объявления о быстром заработке.

Возбуждены уголовные дела по статьям о диверсии и теракте.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали трех человек за подготовку подрыва высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok