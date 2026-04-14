Объявление о быстром заработке подвело россиян и иностранцев под теракт

В пяти регионах России задержали семерых человек за поджоги объектов энергетики, транспорта и связи, а также автомобилей правоохранителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ.

Задержания прошли в Республике Башкортостан, Красноярском крае, Кировской, Ленинградской и Ростовской областях. Там два иностранца и пять россиян действовали по заданию украинского куратора за гонорар. По данным силовиков, их завербовали в Telegram после отклика на объявления о быстром заработке.

Возбуждены уголовные дела по статьям о диверсии и теракте.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали трех человек за подготовку подрыва высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов.