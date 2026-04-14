Коидзуми: Япония намерена усилить развитие технологий двойного назначения

Япония намерена усилить развитие технологий двойного назначения, которые будут применяться не только в гражданской, но и военной сферах. Об этом пишет агентство «Прайм» со ссылкой на министра обороны страны Синдзиро Коидзуми.

«Передовые научно-технические разработки развиваются с ускорением, и различие между гражданскими и оборонными технологиями становится крайне затруднительным», — отметил Коидзуми.

Министр также добавил, что разработанные исходя из оборонных потребностей технологии могут применяться в гражданской сфере как конкурентоспособные продукты и услуги.

И наоборот — те технологии, которые разрабатываются для гражданской жизни, смогут применяться и способствовать ускорению развития оборонной сферы.

Ранее на Западе высказались о развитии Военно-воздушных сил России, отметив, что конфликт на Украине не только дал российским пилотам боевой опыт, но и позволил извлечь уроки из современных военных действий.

