07:57, 14 апреля 2026

Одна страна намерена усилить развитие технологий двойного назначения

Коидзуми: Япония намерена усилить развитие технологий двойного назначения
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Eugene Hoshiko / Reuters

Япония намерена усилить развитие технологий двойного назначения, которые будут применяться не только в гражданской, но и военной сферах. Об этом пишет агентство «Прайм» со ссылкой на министра обороны страны Синдзиро Коидзуми.

«Передовые научно-технические разработки развиваются с ускорением, и различие между гражданскими и оборонными технологиями становится крайне затруднительным», — отметил Коидзуми.

Министр также добавил, что разработанные исходя из оборонных потребностей технологии могут применяться в гражданской сфере как конкурентоспособные продукты и услуги.

И наоборот — те технологии, которые разрабатываются для гражданской жизни, смогут применяться и способствовать ускорению развития оборонной сферы.

Ранее на Западе высказались о развитии Военно-воздушных сил России, отметив, что конфликт на Украине не только дал российским пилотам боевой опыт, но и позволил извлечь уроки из современных военных действий.

    Последние новости

    Словения проведет референдум по выходу из состава НАТО. Почему страна хочет покинуть альянс?

    Раскрыты детали переговоров США и Ирана в Исламабаде

    Италия отвернулась от Трампа

    Раскрыто место хранения боеприпасов ВСУ для ударов по приграничным регионам России

    Неизвестный утопил самокаты в российском городе

    Китай и США стали меньше торговать друг с другом

    Посещение российской больницы закончилось для пациента внезапной смертью

    Тренер сборной Украины объяснил бойкот матча с Россией

    Стал известен один вопрос Ирана к США на переговорах

    Россиянам представили рейтинг самых бюджетных кроссоверов с полным приводом

    Все новости
