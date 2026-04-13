На Западе предупредили о «российской угрозе»

Business Insider: ВВС России стали заметно опаснее для НАТО, чем до начала СВО

Военно-воздушные силы России стали гораздо опытнее и опаснее для НАТО, чем до начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявили западные эксперты в области авиации изданию Business Insider.

В статье отмечается, что конфликт на Украине не только дал российским пилотам боевой опыт, но и позволил извлечь уроки из современных военных действий.

Кроме того, эксперты добавили, что Россия серьезно модернизировала свои системы вооружения и начала производить гораздо больше самолетов, а это повышает общую боеспособность страны.

«Российские военно-воздушные силы представляют большую угрозу для западных военно-воздушных сил в Европе», — говорится в материале.

Эксперты уверены, что НАТО необходимо пересмотреть свое отношение к российским военно-воздушным силам.

Ранее заместитель начальника Военно-воздушных сил (ВВС) Франции генерал Доминик Тардиф указал на технологическое преимущество России.