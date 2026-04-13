Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:30, 13 апреля 2026

На Западе предупредили о «российской угрозе»

Business Insider: ВВС России стали заметно опаснее для НАТО, чем до начала СВО

Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Военно-воздушные силы России стали гораздо опытнее и опаснее для НАТО, чем до начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявили западные эксперты в области авиации изданию Business Insider.

В статье отмечается, что конфликт на Украине не только дал российским пилотам боевой опыт, но и позволил извлечь уроки из современных военных действий.

Кроме того, эксперты добавили, что Россия серьезно модернизировала свои системы вооружения и начала производить гораздо больше самолетов, а это повышает общую боеспособность страны.

«Российские военно-воздушные силы представляют большую угрозу для западных военно-воздушных сил в Европе», — говорится в материале.

Эксперты уверены, что НАТО необходимо пересмотреть свое отношение к российским военно-воздушным силам.

Ранее заместитель начальника Военно-воздушных сил (ВВС) Франции генерал Доминик Тардиф указал на технологическое преимущество России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok