Онколог предупредил о факторах риска рака у женщин

Развитие рака у женщин связано с сочетанием факторов риска, а не с одной конкретной причиной. Об этом предупредил врач-онколог Алексей Румянцев в интервью «Газете.Ru».

По словам специалиста, некоторые особенности организма могут повышать вероятность заболевания. В частности, речь идет о коротком менструальном цикле и гормональных изменениях, которые создают благоприятный фон для появления опухолей яичников. Однако даже такие факторы не гарантируют развитие болезни, а только увеличивают риски, уточнил доктор.

Врач подчеркнул, что похожая ситуация наблюдается и с другими онкологическими заболеваниями. Например, вирус папилломы человека считается основным фактором риска рака шейки матки, но далеко не у всех носителей развивается болезнь. «Мы можем говорить лишь о факторах риска, которые повышают вероятность развития заболевания, но сами по себе не являются достаточной причиной», — отметил Румянцев.

Он добавил, что появление опухоли чаще всего становится результатом совпадения нескольких факторов, включая генетические мутации и сбои в работе иммунной системы. При этом на часть из них можно повлиять, что помогает снизить вероятность развития заболевания, заверил доктор.

Ранее уролог, андролог, онкоуролог Марк Гадзиян сообщил, что основными факторами риска развития рака являются курение, употребление алкоголя, ожирение и низкая физическая активность. По его словам, чем больше факторов риска, тем выше вероятность рано или поздно заболеть.