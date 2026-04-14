Прибыль одного из крупнейших перевозчиков России рухнула

Чистая прибыль Первой грузовой компании по итогам 2025 года упала в девять раз

По итогам 2025 года чистая прибыль Первой грузовой компании (ПГК) — крупнейшего частного участника российского рынка грузовых железнодорожных перевозок — рухнула в девять раз, до 4,6 миллиарда рублей. Об этом говорится в отчете компании.

Выручка сократилась на 9,4 процента, до 123,7 миллиарда рублей, а прибыль от операционной деятельности — на 35,6 процента, до 31,2 миллиарда.

Показатель EBITDA (прибыль до вычета налогов, процентов по кредитам и амортизации) снизился на 24,5 процента, до 59,3 миллиарда рублей. В качестве основных причин такого результата называются падение объемов погрузки и снижение тарифных ставок по ряду контрактов.

Гендиректор ПГК Алексей Винников выделил среди негативных факторов снижение цен на уголь, кратный рост стоимости ремонта, высокую ключевую ставку и волатильность на финансовых рынках.

Ранее Институт проблем естественных монополий подсчитал, что по состоянию на конец февраля количество неисправных или неотремонтированных грузовых вагонов на сети РЖД достигло 158 тысяч (11 процентов от общего парка), что почти в два раза больше, чем в конце первого полугодия 2025 года. По оценке экспертов, к такой ситуации — а фактически речь идет об исчезновении оперативного резерва вагонов — привело падение доходов операторов подвижного состава.