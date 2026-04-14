11:09, 14 апреля 2026

Прибыль одного из крупнейших перевозчиков России рухнула

Чистая прибыль Первой грузовой компании по итогам 2025 года упала в девять раз
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

По итогам 2025 года чистая прибыль Первой грузовой компании (ПГК) — крупнейшего частного участника российского рынка грузовых железнодорожных перевозок — рухнула в девять раз, до 4,6 миллиарда рублей. Об этом говорится в отчете компании.

Выручка сократилась на 9,4 процента, до 123,7 миллиарда рублей, а прибыль от операционной деятельности — на 35,6 процента, до 31,2 миллиарда.

Показатель EBITDA (прибыль до вычета налогов, процентов по кредитам и амортизации) снизился на 24,5 процента, до 59,3 миллиарда рублей. В качестве основных причин такого результата называются падение объемов погрузки и снижение тарифных ставок по ряду контрактов.

Материалы по теме:
РЖД столкнулись с финансовыми проблемами. Как крупнейшая компания будет их решать?
РЖД столкнулись с финансовыми проблемами.Как крупнейшая компания будет их решать?
13 января 2026
«Это тревожный сигнал» Работодатели начали урезать россиянам рабочую неделю. Чем опасна неполная занятость?
«Это тревожный сигнал»Работодатели начали урезать россиянам рабочую неделю. Чем опасна неполная занятость?
3 апреля 2026

Гендиректор ПГК Алексей Винников выделил среди негативных факторов снижение цен на уголь, кратный рост стоимости ремонта, высокую ключевую ставку и волатильность на финансовых рынках.

Ранее Институт проблем естественных монополий подсчитал, что по состоянию на конец февраля количество неисправных или неотремонтированных грузовых вагонов на сети РЖД достигло 158 тысяч (11 процентов от общего парка), что почти в два раза больше, чем в конце первого полугодия 2025 года. По оценке экспертов, к такой ситуации — а фактически речь идет об исчезновении оперативного резерва вагонов — привело падение доходов операторов подвижного состава.

    Выжившему после 67-дневного дрейфа в Охотском море россиянину вынесли приговор

    Раскрыт выплаченный гонорар готовившему подрыв российского силовика

    Самая сексуальная женщина в мире в платье-сетке пришла на фестиваль

    В Турции перепроверят анализы звезды сериала «Постучись в мою дверь»

    Неизвестный открыл огонь в турецкой школе

    Стало известно о массированной серии ударов по Харькову

    Раскрыта неожиданная причина повышения артериального давления

    Известный журналист устроил скандал на интервью Собчак и раскричался матом

    Раскрыты сроки нового раунда переговоров США и Ирана

    10 монет продали за 100 миллионов рублей

    Все новости
