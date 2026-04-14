07:00, 14 апреля 2026

Подросток нашел человеческие останки во время велосипедной прогулки

В США подросток нашел женские останки во время велосипедной прогулки
Юлия Юткина
Фото: NetPix / Shutterstock / Fotodom

В городе Хьюстон, США, школьник нашел останки предполагаемой жертвы убийцы. Об этом сообщает KTRK.

Жуткое открытие сделал подросток во время прогулки на велосипеде. Он заметил человеческие останки, когда катался в районе водохранилища Addicks в пустом резервуаре, которое наполняется только во время наводнений. Мальчик позвал на помощь прохожего. Тот сразу понял, что перед ними настоящее тело, и вызвал экстренные службы.

Прибывшие полицейские идентифицировали останки как женские. На теле обнаружили травмы. Полиция предположила, что с женщиной могли расправиться.

По словам следователей, пока рано искать подозреваемых, однако обстоятельства смерти вызывают подозрения. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в городе Лонг-Бич, США, человеческие останки нашли во время охоты за пасхальными яйцами в парке. Они лежали недалеко от пешеходной дорожки парка, где часто гуляют люди.

