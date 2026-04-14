Поездка к родственникам неожиданно принесла мужчине 76 миллионов рублей

В США мужчина из Мэриленда поехал к родным в Мичиган и выиграл там $1 миллион
Никита Савин
Фото: calimedia / Shutterstock / Fotodom

Житель американского штата Мэриленд отправился в гости к родным в Мичиган и неожиданно выиграл один миллион долларов (76,1 миллиона рублей) в лотерею. Об этом пишет UPI.

46-летний мужчина гостил у родственников в Детройте. Перед отъездом он зашел в магазин и купил несколько лотерейных билетов, но вскоре забыл про них. Проверить билеты американец решил уже дома и обнаружил, что поездка принесла ему крупную сумму.

«Когда я увидел, что выиграл миллион, то подумал: "Не может такого быть". Я отправил фото билета другу, чтобы он проверил, все ли правильно. А он принял это за розыгрыш. Мы оба поверить не могли. Это настоящее благословение», — рассказал мужчина.

«Мы все сбиты с толку»Люди по всему миру получают таинственные посылки от незнакомцев. Кто за этим стоит?
Проклятые богатстваОни выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
Над одним из самых молодых миллиардеров США начался суд. Правда ли он устраивал оргии на Багамах и крал миллиарды?
Он собирается потратить выигрыш на организацию еще одной поездки к родным.

Ранее сообщалось, что 65-летняя жительница США выиграла в лотерею 1,1 миллиона долларов (83,7 миллиона рублей). Перед этим она несколько десятилетий играла в лотерею, но всегда проигрывала.

