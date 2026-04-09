10:19, 9 апреля 2026

Женщина выиграла в лотерею 87 миллионов рублей после десятилетий неудач

Юлия Юткина
Фото: M. Schuppich / Shutterstock / Fotodom

В США постоянная участница розыгрыша Lotto 47 Мичиганской лотереи выиграла 1,1 миллиона долларов (87 миллионов рублей). Об этом сообщает UPI.

65-летняя победительница рассказала, что с момента запуска лотереи не пропустила ни одного розыгрыша. На протяжении десятилетий она дважды в неделю покупала билеты Lotto 47, пока спустя множества лет неудач наконец не сорвала джекпот.

По словам женщины, счастливый билет она купила 21 марта в обычном супермаркете. Через несколько дней сосед рассказал ей, что в этом тираже кому-то продали билет с многомиллионным призом. «Мне и в голову не приходило, что это могу быть я», — призналась счастливица.

Проверив билет, женщина осознала, что джекпот сорвала именно она. Она тут же позвонила тому соседу и своей семье, чтобы поделиться радостной новостью. «Победа — это такое благословение. Я чувствую, что снова могу дышать», — призналась она. Призовые деньги победительница сохранит в качестве сбережений.

Ранее сообщалось, что житель штата Северная Каролина, США, выиграл в лотерею, в которой пытал счастья на протяжении 10 лет. Он признался, что потратит приз на ремонт дома, а оставшуюся часть пожертвует церкви.

