Поражение Орбана на выборах назвали позором для США

Politico: Поражение Орбана стало позором для США и правого движения

Неспособность администрации президента США Дональда Трампа помочь премьер-министру Венгрии Виктору Орбану и его партии «Фидес» избежать поражения на парламентских выборах 12 апреля поставила под сомнение влияние американских правых популистов. С таким мнением выступило издание Politico.

«Для них это позор и в каком-то смысле сокрушительный удар. Большая часть соблазна всего этого правопопулистского движения заключалась в идее о том, что "на нашей стороне люди, реальные люди — у нас есть будущее"», — старший научный сотрудник Института Като Йохан Норберг.

Он добавил, что поражение Орбана стало сокрушительным ударом по международному правопопулистскому движению.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия с уважением относится к выбору народа Венгрии. При этом он подчеркнул, что Кремль не будет поздравлять лидера партии «Тиса» Петера Мадьяра с победой, поскольку Москва не отправляет поздравления недружественным странам.