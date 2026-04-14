Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:50, 14 апреля 2026Мир

Поражение Орбана на выборах назвали позором для США

Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Неспособность администрации президента США Дональда Трампа помочь премьер-министру Венгрии Виктору Орбану и его партии «Фидес» избежать поражения на парламентских выборах 12 апреля поставила под сомнение влияние американских правых популистов. С таким мнением выступило издание Politico.

«Для них это позор и в каком-то смысле сокрушительный удар. Большая часть соблазна всего этого правопопулистского движения заключалась в идее о том, что "на нашей стороне люди, реальные люди — у нас есть будущее"», — старший научный сотрудник Института Като Йохан Норберг.

Он добавил, что поражение Орбана стало сокрушительным ударом по международному правопопулистскому движению.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия с уважением относится к выбору народа Венгрии. При этом он подчеркнул, что Кремль не будет поздравлять лидера партии «Тиса» Петера Мадьяра с победой, поскольку Москва не отправляет поздравления недружественным странам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Здесь не обошлось без диверсантов». Появились новые подробности загадочного исчезновения лично награжденного Путиным Героя России

    Россиянам назвали способ сэкономить на поездках в Азию

    Раскрыта цель ударов по Одесской области

    В Крыму задержали следившего за Черноморским флотом агента СБУ

    Украинский военный готовил теракт против высокопоставленного силовика в Москве

    Китай выдвинул план по поддержанию мира на Ближнем Востоке

    Москалькова сообщила о сотнях остающихся пропавшими после вторжения ВСУ россиянах

    Российский криминальный авторитет выступил против администрации колонии

    Вэнс рассказал о страданиях американского народа

    В России нашли способ сделать косметику и одежду почти на треть дороже

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok