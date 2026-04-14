Посещение российской больницы закончилось для пациента внезапной смертью

В Хабаровске суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима 63-летнего медработника за смертельное избиение пациента. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчину признали виновным по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). По его ходатайству дело рассматривалось с участием коллегии присяжных заседателей.

По версии следствия, работая в медучреждении с интенсивным наблюдением, мужчина выпил на рабочем месте и избил пациента. В результате пострадавший не выжил.

