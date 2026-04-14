После бури на берегу моря нашли тушу загадочного существа

В Великобритании на пляже после бури нашли тушу неизвестного животного

На острове Англси в Великобритании волны выбросили на пляж тушу неизвестного животного. Об этом сообщает издание The Sun.

Загадочные останки нашли на берегу моря после бури. У существа имелись четыре ноги с копытами, оно было частично покрыто шерстью. Сильное разложение затрудняло более точное определение вида.

Фотографии находки вызвали бурное обсуждение в соцсети. Одна из пользовательниц заметила, что туша вряд ли принадлежала морскому животному. Рассматривались версии, что это олень, корова, лама или альпака. Предположение, что это лошадь, не подтвердилось: у существа раздвоенное копыто, а лошади непарнокопытны.

Ранее в Великобритании на пляжи в графстве Корнуолл вынесло тысячи ядовитых пегалий ночесветок. Небольшие розовые медузы внезапно появились на 50-километровом участке берега между городами Фалмут и Сент-Остелл.

