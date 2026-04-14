Постсоветские страны потянуло на российские безалкогольные напитки

«Агроэкспорт»: Армения в 1,5 раза увеличила импорт безалкогольных напитков из РФ

В прошлом году поставки российских безалкогольных напитков и соков на внешний рынок выросли на 1,7 процента и достигли 431 миллиона долларов. Об этом заявил руководитель федерального центра «Агроэкспорт» Илья Ильюшин. Его процитировало «Интерфакс».

Основными импортерами российских безалкогольных напитков оказались постсоветские государства. Например, Белоруссия нарастила закупки на четверть. Кроме того, импорт в Армению вырос в полтора раза, в Узбекистан — на 20 процентов, в Киргизию — на 14 процентов. Впрочем, поставки в Казахстан упали на 16 процентов.

В числе других стран, заинтересовавшихся этой продукцией, оказались Монголия (импорт до 17 миллионов долларов) и Египет(до 6 миллионов долларов); Индия и Китай потратили на российские безалкогольные напитки по 4 миллиона долларов.

Ранее сообщалось, что в 2025 году спрос на безалкогольное вино в России увеличился на 53,5 процента. Безалкогольное пиво покупали на 21,1 процента чаще.