Премьер-министр Нидерландов описал встречу с Трампом

Йеттен: Встреча с Трампом была конструктивной, но не сблизила позиции стран

Встреча с президентом США Дональдом Трампом была конструктивной и позволила лучше понять позиции друг друга, однако разговор не сблизил разные взгляды. Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен порталу NU.nl.

По словам политика, он вместе с американским лидером несколько часов обсуждал конфликт на Ближнем Востоке и на Украине, а также торговые отношения между США и Нидерландами.

«У нас вышел конструктивный разговор с президентом», — сообщил он.

Йеттен отметил, что на встрече он выразил опасения своего государства и всего Европейского союза. Премьер Нидерландов подчеркнул, что обсуждения было недостаточно, чтобы прийти к консенсусу, но оно позволило обеим сторонам лучше понять друг друга.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул состоящий из четырех условий план по поддержанию мира на Ближнем Востоке. Предложение включает защиту принципа мирного сосуществования, уважение суверенитета государств региона, укрепление международного права, а также обеспечение координации в вопросах безопасности и развития.