12:03, 14 апреля 2026Мир

Премьер-министр Нидерландов описал встречу с Трампом

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Встреча с президентом США Дональдом Трампом была конструктивной и позволила лучше понять позиции друг друга, однако разговор не сблизил разные взгляды. Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен порталу NU.nl.

По словам политика, он вместе с американским лидером несколько часов обсуждал конфликт на Ближнем Востоке и на Украине, а также торговые отношения между США и Нидерландами.

«У нас вышел конструктивный разговор с президентом», — сообщил он.

Йеттен отметил, что на встрече он выразил опасения своего государства и всего Европейского союза. Премьер Нидерландов подчеркнул, что обсуждения было недостаточно, чтобы прийти к консенсусу, но оно позволило обеим сторонам лучше понять друг друга.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул состоящий из четырех условий план по поддержанию мира на Ближнем Востоке. Предложение включает защиту принципа мирного сосуществования, уважение суверенитета государств региона, укрепление международного права, а также обеспечение координации в вопросах безопасности и развития.

    Последние новости

    Кремль обратился с предложением к США

    В Кремле отреагировали на заявления Мадьяра после победы на выборах

    В Кремле ответили на заявление Мадьяра о звонке Путину

    В России заявили об утрате Зеленским контроля над ВСУ

    Президент постсоветской страны принял участие в совместных с Россией учениях

    Пассажирский самолет запросил экстренную посадку из-за пожара в камбузе

    Названа цена обустройства квартиры в 2026 году

    В российскую школьницу выстрелили из сигнальной ракеты

    Внешнюю политику Трампа сравнили с видеоигрой

    Песков высказался об ограничениях работы мессенджеров в России

    Все новости
