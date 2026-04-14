Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:14, 14 апреля 2026Бывший СССР

Президент постсоветской страны призвал к мобилизации

Лукашенко призвал чиновников к мобилизации
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская

Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал чиновников к мобилизации. Его слова публикует Telegram-канал «Пул первого».

«Надо мобилизоваться сейчас, чтобы пережить это сложное время. Причем, непонятное время», — заявил он.

По словам Лукашенко, лозунгом каждого должна стать фраза «работаем, чтобы жить». При этом он подчеркнул слово «жить», противопоставив ему глагол «выживать».

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия готовится к войне. При этом, по его словам, Минск не хочет войны и выступает против нее.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль обратился с предложением к США

    Жители Сочи испугались дорог

    Директор клуба Бундеслиги отреагировал на насмешки после назначения женщины-тренера

    Уроженец Дагестана оказался вором в законе

    Электросамокатчик напал на таксиста в Москве по одной причине

    Обувь Зеленского на встрече с Мерцем в Берлине привлекла внимание журналистов

    В России рассказали об очереди из желающих на несертифицированный самолет

    Выявлена скрытая причина ослабления костей

    В Кремле отреагировали на заявления Мадьяра после победы на выборах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok