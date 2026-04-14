Малышева возмутилась отказом российской школы пускать больного ребенка на занятия

Врач Малышева возмутилась отказом школы пускать ребенка с прогерией на занятия

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале раскритиковала отказ российской школы пускать на занятия ребенка, больного прогерией. Выпуск, в котором она возмутилась этой ситуацией, доступен на сайте телеканала.

Гостем программы стал 11-летний Артем, у которого в раннем возрасте диагностировали прогерию. В эфире мальчик признался, что хочет ходить в школу, но ему не разрешает директор. Мать ребенка объяснила, что причиной тому является справка о домашнем обучении.

«Я пришла в школу попросить, чтобы ребенок походил на самые главные уроки: русский [язык], математику. Что нам сказали на это? У вас есть справка, вот вы учитесь дома», — рассказала она и пожаловалась, что учитель, который приходит к ним домой, проводит всего два урока в неделю.

После этого Малышева спросила у приглашенного врача, кандидата медицинских наук Юлии Тихонович, может ли ребенок с этим генетическим заболеванием ходить в школу. Специалистка ответила положительно и подчеркнула, что у детей с прогерией нет задержки умственного развития.

«Кто может не пустить ребенка в школу? Что это вообще за игра такая? (...) Ну это смешно, когда больной 11-летний ребенок говорит: "Меня в школу не пускают". — "Кто?" — "Директор". Мы кто после этого? Мы люди или нет?» — рассердилась Малышева. Она призвала директора этой школы разрешить Артему ходить на занятия.

