Малышева возмутилась отказом российской школы пускать больного ребенка на занятия

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:02, 14 апреля 2026

Врач Малышева возмутилась отказом школы пускать ребенка с прогерией на занятия
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ekaterina Dvoryaninova / Shutterstock / Fotodom

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале раскритиковала отказ российской школы пускать на занятия ребенка, больного прогерией. Выпуск, в котором она возмутилась этой ситуацией, доступен на сайте телеканала.

Гостем программы стал 11-летний Артем, у которого в раннем возрасте диагностировали прогерию. В эфире мальчик признался, что хочет ходить в школу, но ему не разрешает директор. Мать ребенка объяснила, что причиной тому является справка о домашнем обучении.

«Я пришла в школу попросить, чтобы ребенок походил на самые главные уроки: русский [язык], математику. Что нам сказали на это? У вас есть справка, вот вы учитесь дома», — рассказала она и пожаловалась, что учитель, который приходит к ним домой, проводит всего два урока в неделю.

После этого Малышева спросила у приглашенного врача, кандидата медицинских наук Юлии Тихонович, может ли ребенок с этим генетическим заболеванием ходить в школу. Специалистка ответила положительно и подчеркнула, что у детей с прогерией нет задержки умственного развития.

«Кто может не пустить ребенка в школу? Что это вообще за игра такая? (...) Ну это смешно, когда больной 11-летний ребенок говорит: "Меня в школу не пускают". — "Кто?" — "Директор". Мы кто после этого? Мы люди или нет?» — рассердилась Малышева. Она призвала директора этой школы разрешить Артему ходить на занятия.

Ранее Малышева отчитала 45-летнего гостя программы «Жить здорово!» за то, что он развелся с женой. Врач назвала это безобразием и шлепнула мужчину по спине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok