08:49, 14 апреля 2026

Раскрыт статус переговоров США и Ирана после Исламабада

Reuters: Пакистан по-прежнему передает сообщения между Тегераном и Вашингтоном
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jacquelyn Martin / Reuters

Переговоры между Вашингтоном и Тегераном не прекращались после отъезда американской делегации из Пакистана. Об этом Reuters сообщил дипломат, работающий на Ближнем Востоке.

По словам источника, участвующего в переговорах, Исламабад по-прежнему передает сообщения между сторонами. Несмотря на то, что прошедшие в Исламабаде переговоры не привели к прорыву диалог остается открытым.

Ранее стало известно, что США и Иран оказались в шаге от сделки, но сорвали ее из-за недоверия. Американская сторона настаивала на гарантиях, что Иран никогда не получит ядерное оружие. Иранцы в свою очередь не доверяли намерениям Вашингтона. Один из участников переговоров заявил, что стороны достигли 80 процентов соглашения, прежде чем натолкнулись на непреодолимые разногласия.

Переговоры проходили в напряженной и недружелюбной атмосфере. По словам американских источников, иранцы не до конца понимали, что главная цель США — заключить сделку, гарантирующую, что Иран никогда не получит ядерное оружие.

