18:13, 14 апреля 2026Культура

Раскрыты детали госпитализации автора хитов Пугачевой

Композитор Раймонд Паулс сообщил, что проходит обследование после операции
Ольга Коровина

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Народный артист СССР композитор Раймонд Паулс рассказал о своем самочувствии на фоне госпитализации. Его слова передает «Абзац».

Музыкант уточнил, что обращение к врачам было плановым, а не экстренным. По его словам, обследование необходимо после операции на сердце.

«Все нормально, в принципе. Это из-за сердца — мне там все поменяли, внутренности все», — поделился Паулс.

Раймонд Паулс является автором многих песен в репертуаре Аллы Пугачевой, Лаймы Вайкуле, Валерия Леонтьева и других исполнителей. Среди его хитов — «Миллион алых роз», «Листья желтые», «Вернисаж», «Старинные часы», «Без меня тебе, любимый мой», «Зеленый свет», «Еще не вечер».

В феврале Паулс пожаловался на плохое самочувствие на фоне перенесенного осенью 2025 года инфаркта. Он сообщил, что не выходит из дома и принимает необходимые лекарства, при этом чувствует себя «очень плохо».

