Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:12, 14 апреля 2026Наука и техника

Раскрыта оптимальная частота перезагрузки смартфона

В BGR заявили, что iPhone можно не перезагружать, а Android-аппарат — раз в день
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Yarrrrrbright / Shutterstock / Fotodom  

Журналисты издания BGR раскрыли оптимальную частоту перезагрузки смартфона. Материал опубликован на сайте медиа.

Авторы напомнили, что телефон обычно перезагружается после установки обновления или по причине системной ошибки. Однако многие производители советуют время от времени перезагружать устройство вручную. Специалисты определили оптимальную частоту этой процедуры.

В рекомендациях к iPhone журналисты не нашли четких указаний к профилактической перезагрузке. Однако они заметили, что Apple советует перезагружать аппарат, если тот зависнет. К этому способу стоит прибегнуть, если другие методы не решат проблему — например, ручное закрытие приложений.

С Android-смартфонами все оказалось сложнее. Журналисты заметили, что на базе этой операционной системы построено множество фирменных прошивок, и у каждого производителя могут быть свои правила. Для примера они взяли Samsung, которая выпускает огромное количество телефонов. В правилах инженеры компании посоветовали перезагружать устройство каждый день и сделать это ежедневной привычкой.

Также конкретно Samsung позволяет установить в настройках аппарата расписание — в этом случае телефон будет перезагружаться сам в указанный день и время.

Ранее журналисты BGR призвали пользователей вручную чистить кэш компьютера с Windows 11 раз в месяц. По их словам, таким образом можно немного ускорить работу системы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Армении рассказали об угрозе для России

    Автора хитов Пугачевой госпитализировали

    Психиатр раскрыла самое необычное расстройство из практики

    Одна страна договорилась о поставках российских нефти и газа

    Страна НАТО приостановила соглашения с Израилем

    Забивший насмерть пасынка и утопивший его в болоте россиянин сделал заявление

    На экс-замминистра финансов России составили протокол о дискредитации армии

    В Дагестане произошло землетрясение

    Найден неожиданный способ улучшить качество сна

    Москвичей предупредили о скорых ливнях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok