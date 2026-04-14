Экономика
10:45, 14 апреля 2026

Россиян предупредили о редком астрономическом явлении

Астроном Алексеев: В мае можно будет наблюдать два полнолуния
Нина Ташевская
Нина Ташевская

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В мае 2026 года на небе можно будет наблюдать редкое астрономическое явление — два полнолуния. Об этом предупредил россиян научный сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК имени Циолковского Александр Алексеев, пишет РИА Новости.

«Май 2026 года интересен тем, что в нем произойдет два полнолуния — 1 и 31 мая. Это редкое явление, бывает раз в несколько лет», — уточнил астроном.

Алексеев добавил, что наличие двух полнолуний в одном месяце может стать хорошей возможностью для изучения лунного календаря. Ученый уточнил, что количество лунных месяцев не совпадает с количеством дней в году, что приводит к смещению дат праздников. В качестве примера астроном привел Пасху, которая празднуется в первое воскресенье после первого полнолуния, следующего за весенним равноденствием.

Ранее над акваторией Черного моря в Турции заметили редкое явление — рулонное облако. Оно возникает при резком взаимодействии воздушных масс с разной температурой и уровнем влажности.

    Последние новости

    Выжившему после 67-дневного дрейфа в Охотском море россиянину вынесли приговор

    Раскрыт выплаченный гонорар готовившему подрыв российского силовика

    Самая сексуальная женщина в мире в платье-сетке пришла на фестиваль

    В Турции перепроверят анализы звезды сериала «Постучись в мою дверь»

    Неизвестный открыл огонь в турецкой школе

    Стало известно о массированной серии ударов по Харькову

    Раскрыта неожиданная причина повышения артериального давления

    Известный журналист устроил скандал на интервью Собчак и раскричался матом

    Раскрыты сроки нового раунда переговоров США и Ирана

    10 монет продали за 100 миллионов рублей

    Все новости
