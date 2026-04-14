Россиян предупредили о редком астрономическом явлении

Астроном Алексеев: В мае можно будет наблюдать два полнолуния

В мае 2026 года на небе можно будет наблюдать редкое астрономическое явление — два полнолуния. Об этом предупредил россиян научный сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК имени Циолковского Александр Алексеев, пишет РИА Новости.

«Май 2026 года интересен тем, что в нем произойдет два полнолуния — 1 и 31 мая. Это редкое явление, бывает раз в несколько лет», — уточнил астроном.

Алексеев добавил, что наличие двух полнолуний в одном месяце может стать хорошей возможностью для изучения лунного календаря. Ученый уточнил, что количество лунных месяцев не совпадает с количеством дней в году, что приводит к смещению дат праздников. В качестве примера астроном привел Пасху, которая празднуется в первое воскресенье после первого полнолуния, следующего за весенним равноденствием.

