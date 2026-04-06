Над Черным морем заметили редкое явление

Star: Над Черным морем заметили редкое рулонное облако

Над акваторией Черного моря в Турции заметили редкое явление — рулонное облако. Об этом сообщила газета Star.

«Необычное облако в форме рулона появилось над Чёрным морем, вызвав удивление у очевидцев», — отмечается в статье.

Журналисты объяснили, что такие явления возникают при резком взаимодействии воздушных масс с разной температурой и уровнем влажности.

Ранее в небе над Москвой заметили редкое явление — «розовую» Луну. Профессор Института космических исследований РАН Сергей Богачев пояснил, что «розовым» спутник называют не из-за необычного цвета, а по названию мха — розового флокса, который весной цветет на востоке Северной Америки. Растение символизирует начало сезона, поэтому Луна в период его цветения получила такое название.