18:26, 14 апреля 2026Авто

Россиянам назвали риски от использования старого антифриза

Эксперт Родионов: Экономия на замене антифриза грозит дорогим ремонтом машины
Марина Аверкина

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Использование старого антифриза грозит водителю дорогостоящим ремонтом. Почему важно вовремя обновлять охлаждающую жидкость, «Известиям» рассказал технический директор сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

Основная задача антифриза — отводить тепло от мотора и предохранять детали от разрушения. Однако со временем полезные присадки в его составе перестают действовать. Жидкость окисляется и вместо защиты становится агрессивной средой для металла. Новая «незамерзайка» исключает риск перегрева и возникновения коррозии в каналах двигателя.

Понять, что состав пора менять, можно по нескольким признакам. Прежде всего, цвет жидкости становится ржавым или бурым, она теряет прозрачность, на дне расширительного бачка появляется осадок или маслянистая пленка. Снижение плотности ухудшает отвод тепла, нарушая работу системы охлаждения.

Появление запаха выхлопных газов или наличие масла в бачке указывают на серьезные неполадки. В такой ситуации обычная замена антифриза проблему не решит — потребуется диагностика прокладки головки блока или теплообменника.

Материалы по теме:
Шхуна на колесах. «Лента.ру» выяснила, к чему можно придраться в кроссовере Soueast S07, кроме сложного названия
Шхуна на колесах.«Лента.ру» выяснила, к чему можно придраться в кроссовере Soueast S07, кроме сложного названия
13 апреля 2026
Старые вопросы к новому автомобилю. В России начались продажи Omoda C5 второго поколения. Чем она хороша: тест-драйв «Ленты.ру»
Старые вопросы к новому автомобилю.В России начались продажи Omoda C5 второго поколения. Чем она хороша: тест-драйв «Ленты.ру»
28 марта 2026

Даже если внешне жидкость выглядит нормально, химический баланс в ней уже может быть нарушен. Снижение щелочного числа повышает кислотность, что ведет к разъеданию патрубков и уплотнителей. Проверить состояние можно с помощью специальных тест-полосок, определяющих уровень pH, объясняет специалист.

Старая охлаждающая жидкость образует на стенках радиатора накипь, которая действует как теплоизолятор и заставляет мотор работать с повышенной нагрузкой. Потеря смазывающих свойств ускоряет износ помпы и может спровоцировать обрыв ремня ГРМ. Твердые отложения забивают радиатор печки, снижая температуру в салоне, и нарушают работу термостата, заставляя двигатель постоянно перегреваться или не догреваться.

Родионов настоятельно рекомендовал промывать всю систему дистиллированной водой прежде, чем менять антифриз. «Также важно не смешивать разные виды антифризов, потому что это ведет к выпадению осадка. Только соблюдение технологии может гарантировать соответствие характеристикам теплообмена и защиту двигателя от дорогостоящего ремонта», — подытожил эксперт.

Ранее владельцы китайского седана Omoda S5 раскрыли неприятные нюансы модели.

    Героя России, которого награждал Путин, ищут уже 10 дней. Есть четыре версии его странного исчезновения

    Мадьяр решил добиться от ЕС размораживания средств для одной страны

    Фото 82-летней Регины Дубовицкой вызвало сожаления в сети

    Задержан главный редактор «Сапы»

    Трамп высказался о следующем шаге в отношении Ирана

    Стало известно о взрыве в столице российского региона

    Горностай попозировал на камеру россиянке

    В центре Москвы перекрыли движение

    Самый дорогой зарубежный тур обошелся россиянам в миллион долларов

    «Поливает грязью президента». Уехавшему в Латвию актеру Смольянинову дали восемь лет колонии по делу о фейках про армию

    Все новости
