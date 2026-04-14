Россиянам назвали риски от использования старого антифриза

Эксперт Родионов: Экономия на замене антифриза грозит дорогим ремонтом машины

Использование старого антифриза грозит водителю дорогостоящим ремонтом. Почему важно вовремя обновлять охлаждающую жидкость, «Известиям» рассказал технический директор сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

Основная задача антифриза — отводить тепло от мотора и предохранять детали от разрушения. Однако со временем полезные присадки в его составе перестают действовать. Жидкость окисляется и вместо защиты становится агрессивной средой для металла. Новая «незамерзайка» исключает риск перегрева и возникновения коррозии в каналах двигателя.

Понять, что состав пора менять, можно по нескольким признакам. Прежде всего, цвет жидкости становится ржавым или бурым, она теряет прозрачность, на дне расширительного бачка появляется осадок или маслянистая пленка. Снижение плотности ухудшает отвод тепла, нарушая работу системы охлаждения.

Появление запаха выхлопных газов или наличие масла в бачке указывают на серьезные неполадки. В такой ситуации обычная замена антифриза проблему не решит — потребуется диагностика прокладки головки блока или теплообменника.

Даже если внешне жидкость выглядит нормально, химический баланс в ней уже может быть нарушен. Снижение щелочного числа повышает кислотность, что ведет к разъеданию патрубков и уплотнителей. Проверить состояние можно с помощью специальных тест-полосок, определяющих уровень pH, объясняет специалист.

Старая охлаждающая жидкость образует на стенках радиатора накипь, которая действует как теплоизолятор и заставляет мотор работать с повышенной нагрузкой. Потеря смазывающих свойств ускоряет износ помпы и может спровоцировать обрыв ремня ГРМ. Твердые отложения забивают радиатор печки, снижая температуру в салоне, и нарушают работу термостата, заставляя двигатель постоянно перегреваться или не догреваться.

Родионов настоятельно рекомендовал промывать всю систему дистиллированной водой прежде, чем менять антифриз. «Также важно не смешивать разные виды антифризов, потому что это ведет к выпадению осадка. Только соблюдение технологии может гарантировать соответствие характеристикам теплообмена и защиту двигателя от дорогостоящего ремонта», — подытожил эксперт.

