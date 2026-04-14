Россияне смогут сэкономить на поездках в Азию с помощью комбинированных туров

Россиянам назвали способ сэкономить на поездках в Азию — они смогут это сделать с помощью комбинированных туров. Об этом пишет Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что комбинированные туры позволяют сэкономить на путешествии в страны Азии до 40 процентов. Такой вид туризма подразумевает разные форматы отдыха внутри одной страны или нескольких. Так, туристы часто выбирают сочетание Индонезии и Малайзии, Таиланда и Вьетнама, Камбоджи или Лаоса, а также Малайзии и Сингапура. Сообщается, что туроператоры предлагают как готовые туры, так и составление индивидуальных маршрутов.

Ранее стало известно, что между тремя странами Азии обострилась конкуренция за россиян перед майскими праздниками. Речь шла о Таиланде, Вьетнаме и Китае.