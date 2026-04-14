Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:04, 14 апреля 2026Путешествия

Россиянам назвали способ сэкономить на поездках в Азию

Россиянам назвали способ сэкономить на поездках в Азию — они смогут это сделать с помощью комбинированных туров.
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Huy Thoai / Shutterstock / Fotodom

Россиянам назвали способ сэкономить на поездках в Азию — они смогут это сделать с помощью комбинированных туров. Об этом пишет Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что комбинированные туры позволяют сэкономить на путешествии в страны Азии до 40 процентов. Такой вид туризма подразумевает разные форматы отдыха внутри одной страны или нескольких. Так, туристы часто выбирают сочетание Индонезии и Малайзии, Таиланда и Вьетнама, Камбоджи или Лаоса, а также Малайзии и Сингапура. Сообщается, что туроператоры предлагают как готовые туры, так и составление индивидуальных маршрутов.

Ранее стало известно, что между тремя странами Азии обострилась конкуренция за россиян перед майскими праздниками. Речь шла о Таиланде, Вьетнаме и Китае.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Здесь не обошлось без диверсантов». Появились новые подробности загадочного исчезновения лично награжденного Путиным Героя России

    Мощное землетрясение произошло в США

    Культовую рэп-группу включат в Зал славы рок-н-ролла

    Бритни Спирс смутила фанатов видео в прозрачном боди на фоне новостей о рехабе

    Выжившему после 67-дневного дрейфа в Охотском море россиянину вынесли приговор

    Россиянам назвали способ сэкономить на поездках в Азию

    Раскрыта цель ударов по Одесской области

    В Крыму задержали следившего за Черноморским флотом агента СБУ

    Украинский военный готовил теракт против высокопоставленного силовика в Москве

    Китай выдвинул план по поддержанию мира на Ближнем Востоке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok