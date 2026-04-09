Между тремя странами Азии обострилась конкуренция за россиян перед майскими праздниками

АТОР: Таиланд, Вьетнам и Китай стали конкурировать за российского туриста

Между тремя странами Азии — Таиландом, Вьетнамом и Китаем — обострилась конкуренция за российских туристов перед майскими праздниками. Об этом пишет Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные сервиса «Слетать.ру».

Спрос на эти три государства, а также на Индонезию, суммарно вырос на 51,6 процента в сравнении с майскими выходными в 2025 году. Интерес к Вьетнаму стал больше в 3,2 раза, к Китаю — в два раза. В Таиланд собирается то же количество россиян, что и в 2025 году, отметили в сервисе. Значения по количеству забронированных туров близкие, что говорит о том, что страны стали конкурировать между собой за российского туриста.

Уточняется, что данные туроператоров совпадают с исследованием «Слетать.ру». Большинство из них называют Вьетнам абсолютным лидером продаж.

Ранее россиян предупредили о частых кражах паспортов в азиатской стране. Речь шла о Вьетнаме.