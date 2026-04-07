Россиян предупредили о частых кражах паспортов в одной азиатской стране

Генконсул РФ Садыков: Число краж у россиян на юге Вьетнама стремительно растет

Число краж паспортов у российских туристов, отдыхающих в одной азиатской стране, стремительно растет. Об этом в беседе с РИА Новости россиян предупредил Генконсул РФ в Хошимине Тимур Садыков.

Сотрудник дипмиссии уточнил, что речь идет об отдыхе на юге Вьетнама. Там у граждан России часто воруют деньги, ценности и документы. «Как правило, вместе с этим турист лишается своего паспорта, что в силу особенностей миграционного законодательства приводит к незапланированной задержке в стране в лучшем случае на несколько дней», — добавил Садыков.

Ранее стало известно, что Вьетнам показал взрывной рост турпотока из России весной и летом — соотечественники предпочли эту страну Азии Таиланду. Для россиян въезд туда не требует особенных усилий с документами, а добраться до Вьетнама можно на прямых рейсах из разных городов России.