12:31, 7 апреля 2026Путешествия

Россиян предупредили о частых кражах паспортов в одной азиатской стране

Генконсул РФ Садыков: Число краж у россиян на юге Вьетнама стремительно растет
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Kham / Reuters

Число краж паспортов у российских туристов, отдыхающих в одной азиатской стране, стремительно растет. Об этом в беседе с РИА Новости россиян предупредил Генконсул РФ в Хошимине Тимур Садыков.

Сотрудник дипмиссии уточнил, что речь идет об отдыхе на юге Вьетнама. Там у граждан России часто воруют деньги, ценности и документы. «Как правило, вместе с этим турист лишается своего паспорта, что в силу особенностей миграционного законодательства приводит к незапланированной задержке в стране в лучшем случае на несколько дней», — добавил Садыков.

Ранее стало известно, что Вьетнам показал взрывной рост турпотока из России весной и летом — соотечественники предпочли эту страну Азии Таиланду. Для россиян въезд туда не требует особенных усилий с документами, а добраться до Вьетнама можно на прямых рейсах из разных городов России.

    Последние новости

    Одна из самых развитых экономик мира не стала покупать нефть у России

    Путин сравнил Трампа с танком

    В Кремле прокомментировали нападение с ножом на учительницу в российской школе

    В Кремле отреагировали на атаку ВСУ по крупному портовому городу в России

    Бывшая невеста Лепса показала на камеру интимный момент с новым возлюбленным

    Названа причина быстрого ослабления защиты кишечника

    Китай разогнал цены на рыбу в России

    Россия начала помогать соседней стране расследовать геноцид

    Орбан рассказал Путину сказку

    Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с вирусом

    Все новости
