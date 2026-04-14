15:31, 14 апреля 2026Забота о себеЭксклюзив

Россиянам объяснили феномен весеннего обострения

Врач Подхватилина: Агрессия весной может быть связана с нарушением сна
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Смена времен года может специфически влиять на гормональный фон человека, рассказала старший лаборант кафедры госпитальной терапии имени академика Г. И. Сторожакова ИКМ Пироговского Университета Анастасия Подхватилина. Феномен «весеннего обострения» она объяснила россиянам в беседе с «Лентой.ру».

Врач пояснила, что в организме определенные гормоны имеют пиковые концентрации в разное время суток, у женщин также есть месячные ритмы их секреции. Суточные ритмы связаны с длиной светового дня и выработкой в ночные часы гормона мелатонина. Поэтому, по словам специалистки, важно соблюдать режим дня, не бодрствовать ночью и просыпаться примерно в одно и то же время.

Что делать, если случился нервный срыв? И как не довести себя до крайней степени стресса
Как повысить давление. Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
Подхватилина добавила: прямой связи колебаний гормонов в зависимости от времени года нет, но на их выработку может повлиять продолжительность светового дня. Весной она увеличивается, из-за чего уровень мелатонина снижается, что может привести к проблемам со сном, трудностям в засыпании и повышенной чуткости сна.

Нарушения сна сами по себе могут запускать целый каскад проблем со здоровьем. Достается и гормонам надпочечников — их ритм секреции также может меняться, чаще в сторону повышения и смещения утреннего пика, что ухудшает самочувствие и провоцировать повышенную агрессию

Анастасия Подхватилинаврач

Уровни серотонина и дофамина весной обычно становятся выше, отметила Подхватилина. Большинство людей может и не замечать этих колебаний — просто кажется, что настроение лучше, сил — больше, но это необязательно так, отметила специалист. «Если у человека исходно есть какая-то психологическая проблема или нестабильный фон этих важных нейромедиаторов, как бы "приглушенный" темной зимой, весной это может проявиться на фоне общего прилива сил», — заключила она.

Ранее сомнолог Александр Казаченко объяснил опасность бесконтрольного употребления мелатонина. Он предупредил, что из-за этого может возникнуть дневная сонливость.

