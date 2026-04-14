09:03, 14 апреля 2026Путешествия

Россиянин описал африканскую страну фразой «запрещены трусы и разрешен СПИД»

Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Esa Alexander / Reuters

Российский тревел-блогер Денис Забелин побывал в африканской стране и описал ее фразой «запрещены трусы и разрешен СПИД». Своими наблюдениями он поделился в личном блоге «Жизнь в движении» на платформе «Дзен».

В публикации речь идет об Эсватини — это маленькое государство, сравнимое по территории с Калининградской областью. «Эсватини — страна с самым высоким уровнем ВИЧ-инфицированных на планете. Не в Африке. На планете. (...) Такие себе мировые рекорды, о которых обычно не пишут в туристических буклетах», — пояснил россиянин.

Блогер также рассказал, что в стране средняя продолжительность жизни за 15 лет рухнула с 62 до 32 лет. Поэтому на улицах редко можно встретить пожилых людей. «За десять лет из-за СПИДа население королевства сократилось почти на четверть миллиона человек», — добавил Забелин.

Кроме того, в Эсватини действуют законы, от которых, по мнению автора, «дергается глаз». К примеру, женщинам запрещено носить джинсы, мини-юбки и открытые топы в публичных местах. Под запрет также попадают и трусы — полиция имеет право сорвать их с нарушительницы.

«Тут важная ремарка. На "Танце Тростника" традиционные юбки девушек прикрывают только перед и надеваются без нижнего белья», — объяснил он.

Ранее Забелин побывал в Африке и назвал правила для возвращения оттуда живым и с паспортом. Автор публикации успел объездить Кению, Намибию, ЮАР, Танзанию, Мозамбик, Зимбабве, Бурунди, Уганду.

