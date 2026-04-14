Россиянка объявила голодовку из-за обмана застройщика

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:02, 14 апреля 2026

Жительница Крыма объявила голодовку из-за обмана застройщика
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Жительница Крыма объявила голодовку из-за застройщика-мошенника, вынудившего ее платить ипотеку за недостроенный дом. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Осторожно, новости».

По словам россиянки, два года назад она взяла ипотеку на строительство частного дома в селе Добром и наняла компанию-застройщика. В результате стройка остановилась осенью того же года, а застройщики из фирмы «СитиСтрой» оказались аферистами, которые обманули несколько десятков россиян.

Поскольку другого жилья у семьи нет, а муж женщины четыре года находится в зоне СВО, ей вместе с двумя детьми пришлось переехать к родителям. «В моей ситуации я просто не вижу выхода, как построить дом теперь за свои деньги, чтобы сдать его в залог банку, учитывая, что у нас уже есть ипотека за несуществующий дом, которую нужно платить. Пусть банк заберет этот недострой», — рассказала жительница Крыма.

Россиянка отметила, что если дом не достроят в срок, процентная ставка по льготной ипотеке автоматически увеличится и выплаты станут неподъемными. Она добавила, что местные власти порекомендовали ей строить дом за свои деньги, продолжать платить ипотеку, а после отдать готовое жилье банку под залог. При этом, уточняет женщина, банк не дает ей кредитные каникулы, поэтому она приехала в Москву и устроила голодовку.

Ранее на Сахалине суд приговорил к 10 годам колонии застройщика, оставившего без жилья несколько семей, в том числе многодетных и воспитывающих детей-инвалидов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok