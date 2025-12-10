В российском городе многодетные семьи остались без жилья из-за аферы бизнесмена

На Сахалине суд приговорил к 10 годам застройщика за аферы на 46 млн рублей

На Сахалине суд приговорил к 10 годам колонии общего режима индивидуального предпринимателя, который оставил местные семьи, в том числе многодетные и воспитывающие детей-инвалидов, без жилья. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

Бизнесмена признали виновным по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Ущерб от его действий превысил 46 миллионов рублей. Он частично возместил ущерб в размере 190 тысяч рублей двум потерпевшим. Его квартира и сбережения арестованы.

По версии следствия, с 2020 по 2023 год застройщик заключил договоры подряда на строительство восьми индивидуальных жилых домов. Получая деньги от заказчиков, он создавал видимость работ, но фактически строительство не завершал.

