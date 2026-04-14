Российские «Опустошители» пережили бомбардировки Ирана

MWM: Иран показал пережившие удары США вертолеты Ми-28

Ударные вертолеты Ми-28НЭ (по кодификации НАТО: Havoc — «Опустошитель») Военно-воздушных сил Ирана совершили полет на фоне заявлений о полном уничтожении парка авиации страны. Об этом пишет Military Watch Magazine (MWM).

Два вертолета российского производства показались в небе над Тегераном. В публикации предположили, что полет переживших бомбардировки машин — это демонстрация силы и ответ на западные оценки потерь иранской техники.

«Тот факт, что самый дорогостоящий вертолет Ирана выдержал более месяца интенсивных ударов со стороны США, говорит о том, что Ми-28 является единственным современным боевым вертолетом, который в настоящее время находится на вооружении республики», — говорится в материале.

Автор отметил, что «Опустошители» смогут внести ощутимый вклад в возможные операции против США и союзников Вашингтона. В частности, они смогут поражать беспилотники и дозвуковые крылатые ракеты, а также передавать данные о целях наземным силам.

В конце января появились первые снимки Ми-28НЭ, поставленных Ирану. Вертолеты получили цифровой камуфляж.