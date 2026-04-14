Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:24, 14 апреля 2026Россия

Российские разведчики без единого выстрела провели операцию в тылу ВСУ

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Разведчики ВС России провели тайную операцию в тылу ВСУ и без единого выстрела захватили важные документы. Об этом сообщили в Минобороны.

В ведомстве отметили, что в ходе выполнения боевой задачи во вражеском тылу разведгруппа гвардии лейтенанта Дмитрия Бирюкова обнаружила пункт временной дислокации ВСУ. Рядом была машина, в которую солдаты ВСУ грузили коробки с документами.

Под прикрытием дымовых шашек разведчики ВС РФ без единого выстрела захватили украинских военных, связали и погрузили их в автомобиль.

«Важные документы и трое пленных были доставлены в расположение наших войск», - сообщили в Минобороны.

Российский боец с позывным Кот перерезал линии снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на одном из направлений в зоне специальной военной операции (СВО) их же оружием.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok