Российский криминальный авторитет выступил против администрации колонии

Вор в законе организовал ячейку экстремистов в колонии Димитровграда

В Ульяновской области в ходе совместной операции ФСБ, МВД и ФСИН удалось ликвидировать ячейку запрещенного в России экстремистского движения, действовавшую в колонии города Димитровград. Об этом сообщает МВД Медиа.

По данным следствия, организатором являлся неоднократно судимый 54-летний уроженец Закавказья, занимавший высшее положение в преступной иерархии. В сентябре 2018 года криминальный авторитет сел на 12 лет за расправу. После перевода в данную колонию в 2024 году он создал группу, в которую вовлек еще трех осужденных. Вместе они занялись целенаправленным противодействием администрации и дестабилизацией обстановки в учреждении.

Авторитет и его подручные подстрекали к массовым нарушениям распорядка, провоцировали голодовки и акты членовредительства. «В ходе обысков в жилых и производственных зонах обнаружены и изъяты предметы с символикой запрещенной организации», — отметили в полиции.

