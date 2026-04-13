Вора в законе Шарапа Казанского захотели наказать за криминальный статус

Вора в законе Шарапа Казанского захотели посадить на 10 лет

Прокуратура потребовала приговорить к десяти годам колонии ранее осужденного уголовника Владислава Грачева, известного в криминальном мире как вор в законе Шарап Казанский. Об этом в своем Telegram-канале сообщает региональная прокуратура.

По данным следствия, в 2014 году закоренелый уголовник был коронован высшими представителями криминального мира, как вор в законе. Он сделал себе татуировки с восьмиконечными звездами, которые стали символом его власти в криминальном мире. От своего статуса он не отказался и после появления в уголовном кодексе статьи за занятие высшего положения в преступной иерархии. По ней ему и хотят дать новый срок.

