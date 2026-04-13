13:50, 13 апреля 2026

Криминальный статус помогал российскому бизнесмену зарабатывать миллионы

В Генпрокуратуре утвердили обвинение Владимиру Тебекину за криминальный статус
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу известного белгородского предпринимателя и спортивного функционера Владимира Тебекина. Об этом пишет «Коммерсант».

Ему вменяют четыре статьи, среди которых 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии») и 159 («Мошенничество») УК РФ. Вместе с ним по делу проходят 11 человек. Дело направлено в Первый кассационный суд общей юрисдикции для определения территориальной подсудности.

По версии следствия, в 2002 году вор в законе Виктор Панюшин (Пан) наделил Тебекина статусом «положенца» — доверенного лица, контролирующего криминальную ситуацию в Белгородской области. С помощью этого статуса бизнесмен в 2014 году создал и возглавил преступное сообщество, которое занималось «обналичиванием» и незаконным возмещением НДС через фиктивные сделки. По подсчетам МВД, с 2015 года группировка заработала более 235 миллионов рублей и похитила из бюджета свыше 57 миллионов рублей.

Защита Тебекина категорически не согласна с обвинением. Адвокат Сергей Величковский заявил, что обвинительное заключение объемом более 240 томов утвердили всего за два дня, в него не включили доказательства защиты и показания более 240 свидетелей. Сам Тебекин вину не признает, настаивая, что его биография заслуженного тренера, общественного деятеля и главы Общественной палаты Шебекинского горокруга несовместима с ролью криминального авторитета.

Ранее в Кабардино-Балкарии вор в законе Хизир Акбулатов получил восемь лет колонии строгого режима.

