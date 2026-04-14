Российский переговорщик по Украине встретился с главой МИД Азербайджана

Замглавы МИД России Михаил Галузин, входящий в группу российских переговорщиков по Украине, встретился с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Об этом сообщает в Telegram информационное агентство АПА.

«Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял заместителя министра иностранных дел России Михаила Галузина», — говорится в публикации.

Отмечается, что в ходе встречи были обсуждены политические, торгово-экономические и гуманитарные аспекты двухсторонних отношений.

