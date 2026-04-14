15:41, 14 апреля 2026Силовые структуры

Сотрудница российского сотового оператора получила уголовное дело

В Запорожской области задержали женщину, давшую доступ к базам оператора связи
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

В Запорожской области задержали женщину, давшую доступ к базам оператора связи. Об этом сообщает ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по статье 138 («Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений») УК РФ.

По данным агентства, главный специалист отдела клиентского сервиса одного из операторов связи, 43-летняя местная жительница в период с января по июль 2025 года осуществила неправомерные доступы к биллинговой системе оператора для получения детализации звонков абонентов.

Сотрудники ФСБ выявили и пресекли ее противоправную деятельность.

