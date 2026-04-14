США сообщили об ударе по катеру с наркотиками

Пентагон сообщил об ударе по катеру, якобы участвующему в наркотрафике

Южное командование Пентагона заявило об ударе по катеру, который подозревался в наркотрафике в восточной части Тихого океана. Сообщение об этом опубликовано на странице командования в соцсети Х.

«Разведка подтвердила, что судно следовало по известным маршрутам наркотрафика и было задействовано в незаконных операциях», — говорится в публикации. Официальные лица не уточнили, под чьим флагом шло судно.

В результате атаки погибли двое мужчин.

6 февраля военнослужащие Соединенных Штатов Америки нанесли удар по судну в международных водах в восточной части Тихого океана, которое якобы использовалось членами наркокартелей. В результате удара были убиты два «наркотеррориста». Сами американские военные в ходе операции не пострадали.