09:41, 14 апреля 2026Мир

США сообщили об ударе по катеру с наркотиками

Пентагон сообщил об ударе по катеру, якобы участвующему в наркотрафике
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Кадр: U. S. South Command

Южное командование Пентагона заявило об ударе по катеру, который подозревался в наркотрафике в восточной части Тихого океана. Сообщение об этом опубликовано на странице командования в соцсети Х.

«Разведка подтвердила, что судно следовало по известным маршрутам наркотрафика и было задействовано в незаконных операциях», — говорится в публикации. Официальные лица не уточнили, под чьим флагом шло судно.

В результате атаки погибли двое мужчин.

6 февраля военнослужащие Соединенных Штатов Америки нанесли удар по судну в международных водах в восточной части Тихого океана, которое якобы использовалось членами наркокартелей. В результате удара были убиты два «наркотеррориста». Сами американские военные в ходе операции не пострадали.

