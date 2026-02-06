США нанесли удар по судну в Тихом океане и убили двух человек

США нанесли удар по судну наркоторговцев в Тихом океане, убиты двое людей

Военнослужащие Соединенных Штатов Америки нанесли удар по судну в международных водах в восточной части Тихого океана, которое якобы использовалось членами наркокартелей. Об этом на своей странице в соцсети X сообщило Южное командование Вооруженных сил США.

«Разведка подтвердила, что судно шло по известному маршруту контрабанды наркотиков в восточной части Тихого океана и использовалось для наркотрафика», — утверждается в публикации. В результате удара были убиты два «наркотеррориста». Сами американские военные в ходе операции не пострадали.

Ранее американские военные атаковали якобы перевозившее наркотики судно в восточной части Тихого океана. Удар был нанесен 22 декабря 2025 года по распоряжению главы Пентагона Пита Хегсета. Утверждается, что судно принадлежало террористическим организациям и «передвигалось по известным маршрутам наркотрафика».