07:10, 23 декабря 2025Мир

США нанесли удар по судну в Тихом океане

США атаковали судно с наркотиками в Тихом океана, один человек убит
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Lt Cdr Fraser Simon / Globallookpress.com

Американские военные атаковали якобы перевозившее наркотики судно в восточной части Тихого океана. Об этом сообщило Южное командование ВС США в соцсети X.

Удар был нанесен в понедельник, 22 декабря, по распоряжению главы Пентагона Пита Хегсета. Утверждается, что судно принадлежало террористическим организациям и «передвигалось по известным маршрутам наркотрафика». В ходе операции был убит один человек.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил наземными операциями всем странам Латинской Америки. Он подчеркнул, что операции против наркокартелей будут проводиться «везде».

