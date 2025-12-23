США нанесли удар по судну в Тихом океане

США атаковали судно с наркотиками в Тихом океана, один человек убит

Американские военные атаковали якобы перевозившее наркотики судно в восточной части Тихого океана. Об этом сообщило Южное командование ВС США в соцсети X.

Удар был нанесен в понедельник, 22 декабря, по распоряжению главы Пентагона Пита Хегсета. Утверждается, что судно принадлежало террористическим организациям и «передвигалось по известным маршрутам наркотрафика». В ходе операции был убит один человек.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил наземными операциями всем странам Латинской Америки. Он подчеркнул, что операции против наркокартелей будут проводиться «везде».