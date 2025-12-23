Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:55, 23 декабря 2025Мир

Трамп пригрозил всей Латинской Америке

Трамп: США имеют в виду не только Венесуэлу, говоря о наземных операциях
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп пригрозил наземными операциями всем странам Латинской Америки. Об этом он заявил в ходе выступления в своей резиденции Мар-а-Ларго, штат Флорида.

Один из репортеров напомнил Трампу его слова, что операции против наркокартелей будут проводиться не только на море, но и на суше. Журналист поинтересовался у главы государства, имеет ли он ввиду только Венесуэлу.

«Нет. Нет. Везде. Везде, откуда к нам попадают наркотики. Не только Венесуэла», — ответил президент.

Ранее Трамп не стал прямо отвечать на вопрос, является ли свержение президента Венесуэлы Николаса Мадуры его конечной целью. «Он точно знает, чего я хочу, знает это лучше, чем кто-либо», — заявил политик.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский предупредил о массированном ударе по Украине

    Россияне жалуются на потерю зрения после гриппа, которым заболевают даже привитые. Что это за состояние и как себе помочь

    У россиян перестают принимать старые доллары. Что с ними делать

    В США рассказали о визитной карточке Су-57

    Депутат отказалась от места в парламенте ради друга-зоофила

    Трамп пригрозил всей Латинской Америке

    Трамп пообещал построить до 25 боевых кораблей

    Трамп назвал страну с лучшим оружием в мире

    Раскрыты подробности самоубийственной попытки прорыва ВСУ в Красноармейск

    В Раде рассказали о новой уловке Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok