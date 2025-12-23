Трамп пригрозил всей Латинской Америке

Трамп: США имеют в виду не только Венесуэлу, говоря о наземных операциях

Президент США Дональд Трамп пригрозил наземными операциями всем странам Латинской Америки. Об этом он заявил в ходе выступления в своей резиденции Мар-а-Ларго, штат Флорида.

Один из репортеров напомнил Трампу его слова, что операции против наркокартелей будут проводиться не только на море, но и на суше. Журналист поинтересовался у главы государства, имеет ли он ввиду только Венесуэлу.

«Нет. Нет. Везде. Везде, откуда к нам попадают наркотики. Не только Венесуэла», — ответил президент.

Ранее Трамп не стал прямо отвечать на вопрос, является ли свержение президента Венесуэлы Николаса Мадуры его конечной целью. «Он точно знает, чего я хочу, знает это лучше, чем кто-либо», — заявил политик.