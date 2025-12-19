Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:26, 19 декабря 2025Мир

Трамп отреагировал на вопрос о свержении Мадуро

Трамп о свержении Мадуро: Он точно знает, чего я хочу, лучше, чем кто-либо
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп не стал прямо отвечать на вопрос, является ли свержение президента Венесуэлы Николаса Мадуры его конечной целью. Об этом сообщает NBC News.

«Он точно знает, чего я хочу, знает это лучше, чем кто-либо», — заявил политик.

Ранее Трамп не исключил того, что США могут начать войну с Венесуэлой. При этом он заявил, что «не собирается обсуждать», могут ли удары американских военных по венесуэльским судам привести к войне.

17 декабря четыре самолета палубной авиации США были подняты в небо у берегов латиноамериканской республики. Также американский лидер потребовал от Венесуэлы вернуть права на нефть.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин назвал способ защитить «украденные» российские активы

    На «эффекте Долиной» поставили крест

    Раскрыты будущие угрозы для человечества

    Путин рассказал о сложной и опасной истории

    Путин отреагировал на снижение ключевой ставки фразой «стараюсь не вмешиваться»

    Путин высказался о страданиях бизнеса от налогов

    В Британии обратили внимание на одну деталь на карте за спиной Путина

    В России разработают дрон с грузоподъемностью более 100 килограммов для СВО

    Роль премьера Италии в блокировке «репарационного кредита» Киеву назвали решающей

    Двое россиян получили по 15,5 года за организованный дома бизнес

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok