Трамп отреагировал на вопрос о свержении Мадуро

Трамп о свержении Мадуро: Он точно знает, чего я хочу, лучше, чем кто-либо

Президент США Дональд Трамп не стал прямо отвечать на вопрос, является ли свержение президента Венесуэлы Николаса Мадуры его конечной целью. Об этом сообщает NBC News.

«Он точно знает, чего я хочу, знает это лучше, чем кто-либо», — заявил политик.

Ранее Трамп не исключил того, что США могут начать войну с Венесуэлой. При этом он заявил, что «не собирается обсуждать», могут ли удары американских военных по венесуэльским судам привести к войне.

17 декабря четыре самолета палубной авиации США были подняты в небо у берегов латиноамериканской республики. Также американский лидер потребовал от Венесуэлы вернуть права на нефть.