12:33, 14 апреля 2026Силовые структуры

Стало известно о 37 готовившихся атаках на российские учебные заведения

НАК: В 2026 году предотвратили 37 нападений на учебные заведения
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

В 2026 году правоохранители предотвратили 37 вооруженных нападений на учебные заведения в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК).

По данным ведомства, в социальных сетях и мессенджерах активизировалась работа в закрытых чатах, в которых продвигают идеи массовых убийств и провоцируют подростков совершать нападения.

Ранее директор ФСБ, председатель НАК Александр Бортников заявил, что российскую молодежь стали вербовать для терактов и диверсий через объявления о быстром заработке и игровые онлайн-платформы.

