Бывший СССР
09:09, 14 апреля 2026Бывший СССР

Стало известно о переброске в Сумскую область заградотрядов ГУР Украины

«СВ»: Командование ВСУ перебрасывает в Сумскую область «Кракен» как заградотряды
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stringer / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебрасывает в Сумскую область несколько отрядов подразделения Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины «Кракен» (признано террористическим и запрещено в РФ) в качестве заградительных отрядов для устрашения мобилизованных. Об этом сообщает связанный с группировкой войск «Север» Вооруженных сил России Telegram-канал «Северный ветер» («СВ»).

«Высока вероятность, что националисты будут применяться в роли "мотивационных", или заградительных, отрядов», — подчеркнул собеседник агентства.

По оценке «СВ», подразделение ГУР будет использоваться в качестве заградотряда для насильно мобилизованных солдат 33-го и 210-го отдельных штурмовых полков.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» заявил об активизации наступления ВС России в Сумской области. Отмечается, что из-за продвижения Российской армии расположенные у Мирополья подразделения ВСУ отступили.

