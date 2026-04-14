Турист оказался в больнице Шри-Ланки через три часа после прилета на отдых

Daily Mail: Турист застрял в больнице Шри-Ланки со счетом в 4,1 млн рублей

Турист отправился на отдых в Шри-Ланку и оказался в больнице через три часа после прилета на остров. Об этом сообщило издание Daily Mail.

По данным источника, 33-летний путешественник из Великобритании Алекс Манси прилетел в столичный аэропорт Коломбо 30 марта. Из авиагавани турист решил добраться в отель на арендованном мотоцикле, но по пути его сбил грузовик. У Манси от удара произошло кровоизлияние в мозг, он сломал руку в трех местах, а ногу — в четырех.

Манси обратился в страховую компанию, где оформлял документы перед отпуском. Однако в компенсации стоимости лечения британцу отказали, так как страховщик покрывает происшествия только в случае аренды мотоцикла с двигателем до 125 куб. см, а не 250 куб. см, который был в мотоцикле, арендованном Манси. В итоге турист застрял в больнице с неоплаченным счетом на 40 тысяч фунтов стерлингов (4,1 миллиона рублей).

На данный момент родственники европейца собирают деньги, чтобы вернуть его домой.

