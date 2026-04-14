Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:03, 14 апреля 2026Путешествия

Турист оказался в больнице Шри-Ланки через три часа после прилета на отдых

Daily Mail: Турист застрял в больнице Шри-Ланки со счетом в 4,1 млн рублей
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Marius Dobilas / Shutterstock / Fotodom

Турист отправился на отдых в Шри-Ланку и оказался в больнице через три часа после прилета на остров. Об этом сообщило издание Daily Mail.

По данным источника, 33-летний путешественник из Великобритании Алекс Манси прилетел в столичный аэропорт Коломбо 30 марта. Из авиагавани турист решил добраться в отель на арендованном мотоцикле, но по пути его сбил грузовик. У Манси от удара произошло кровоизлияние в мозг, он сломал руку в трех местах, а ногу — в четырех.

«Жить нужно прямо сейчас» Зачем россияне бросают свое жилье и отправляются колесить по миру?
«Жить нужно прямо сейчас»Зачем россияне бросают свое жилье и отправляются колесить по миру?
Правила въезда на Шри-Ланку для россиян в 2026 году: нужна ли виза
Правила въезда на Шри-Ланку для россиян в 2026 году:нужна ли виза
Манси обратился в страховую компанию, где оформлял документы перед отпуском. Однако в компенсации стоимости лечения британцу отказали, так как страховщик покрывает происшествия только в случае аренды мотоцикла с двигателем до 125 куб. см, а не 250 куб. см, который был в мотоцикле, арендованном Манси. В итоге турист застрял в больнице с неоплаченным счетом на 40 тысяч фунтов стерлингов (4,1 миллиона рублей).

На данный момент родственники европейца собирают деньги, чтобы вернуть его домой.

Ранее 19-летняя дочь британского магната попала под грузовик и не выжила во Вьетнаме. Родители туристки решили пожертвовать ее органы тяжелобольным людям.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Армении рассказали об угрозе для России

    Автора хитов Пугачевой госпитализировали

    Психиатр раскрыла самое необычное расстройство из практики

    Одна страна договорилась о поставках российских нефти и газа

    Страна НАТО приостановила соглашения с Израилем

    Забивший насмерть пасынка и утопивший его в болоте россиянин сделал заявление

    На экс-замминистра финансов России составили протокол о дискредитации армии

    В Дагестане произошло землетрясение

    Найден неожиданный способ улучшить качество сна

    Москвичей предупредили о скорых ливнях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok