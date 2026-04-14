В Госдуме в первом чтении одобрили передачу Минобороны одного вида данных о россиянах

В Госдуме в первом чтении одобрили проект о доступе Минобороны к данным ЗАГС

В Госдуме в первом чтении одобрили проект закона о передаче Министерству обороны одного вида данных о россиянах. Речь идет о доступе оборонного ведомства к базе ЗАГС, передает РИА Новости.

Как следует из пояснительной записки, Минобороны сможет получать сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния, содержащихся в Едином государственном реестре в электронной форме.

Авторы инициативы отмечают, что это необходимо для оптимизации предоставления социальных гарантий и компенсаций военнослужащим, лицам гражданского персонала Вооруженных сил России (ВС РФ), гражданам, уволенным с военной службы, а также членам их семей.

Ранее Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон о квотах на бесплатное обучение в вузах для вдов участников специальной военной операции (СВО) на Украине.