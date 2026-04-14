23:37, 14 апреля 2026

Дубинский счел ложью слова Зеленского о взятии позиций ВС России роботами
Марина Совина (ночной редактор)

Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, усомнился в правдивости утверждения президента страны Владимира Зеленского о захвате позиций российских войск наземными роботизированными комплексами. Об этом он высказался в своем Telegram-канале.

Комментируя заявление украинского лидера, Дубинский задался вопросом, зачем необходима силовая мобилизация, если в боевых действиях участвуют роботы.

«Если у нас вместо людей воюют роботы, то зачем такая жестокость в отлове людей на улицах, как собак? Возможно, их заставляют сидеть внутри роботов?» — поиронизировал он.

Ранее Дубинский отметил, что действия Зеленского попадают под статью «вредительство» (ст. 69 УК РСФСР). .

13 апреля Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) якобы впервые в истории конфликта взяли позиции российских войск исключительно беспилотными платформами — наземными роботизированными комплексами и дронами.

