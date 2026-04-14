В родном городе Зеленского повреждены объекты инфраструктуры

11:19, 14 апреля 2026

Объекты инфраструктуры повреждены в Кривом Роге в результате ударов ВС России
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Объекты инфраструктуры повреждены в Кривом Роге в Днепропетровской области в результате ударов Вооруженных сил (ВС) России 14 апреля. Об этом сообщил глава городского совета Александр Вилкул в своем Telegram-канале.

Вилкул рассказал об ударе беспилотного летательного аппарата по родному городу президента Украины Владимира Зеленского в ночь на 14 апреля. По его информации, в результате попадания дрона в объект инфраструктуры начался пожар, жертв и пострадавших нет.

В 9:40 по московскому времени глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа заявил о повторном ударе ВС России по инфраструктуре Кривого Рога. Чиновник опроверг наличие пострадавших в результате новой атаки.

По сообщениям городских Telegram-каналов, в результате ударов над городом поднялись столбы дыма.

Ранее над Павлоградом в Днепропетровской области после мощных взрывов появился гигантский столб дыма. Отмечалось, что по военным целям в городе предварительно наносили удары БПЛА ВС России.

