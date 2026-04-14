В России отреагировали на «мегасделку» Украины и Германии по дронам

Депутат Журавлев: Сделка Украины и Германии по дронам — политический мазохизм

«Мегасделка» президента Украины Владимира Зеленского с Германией в сфере производства беспилотников говорит лишь о желании Киева получать от немцев еще больше запчастей для дронов, считает депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлев. Такое мнение он выразил в разговоре с «Лентой.ру».

Журавлев уверен, что никакими прорывными технологиями Киев не обладает. Он напомнил, что даже глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов) признавал, что все беспилотники просто распечатывают на 3D-принтерах, и роль самих украинцев в их производстве минимальна.

«При этом Зеленский продолжает надувать щеки и умудряется оскорблять немцев, заявляя, будто крупным оружейным концерном Германии может управлять даже домохозяйка. Но Берлин улыбается и терпит, очевидно, какая-то форма политического мазохизма, которую вылечить можно только полной перезагрузкой всей европейской власти», — заявил депутат.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев и Берлин планируют заключить мегасделку по дронам. Зеленский назвал Германию одним из важнейших партнеров Украины. Он отметил, что разрабатываемое соглашение может стать крупнейшим в этой сфере договором между европейскими государствами.

