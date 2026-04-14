Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:29, 14 апреля 2026МирЭксклюзив

В России отреагировали на «мегасделку» Украины и Германии по дронам

Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Emmanuele Contini / NurPhoto via Getty Images

«Мегасделка» президента Украины Владимира Зеленского с Германией в сфере производства беспилотников говорит лишь о желании Киева получать от немцев еще больше запчастей для дронов, считает депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлев. Такое мнение он выразил в разговоре с «Лентой.ру».

Журавлев уверен, что никакими прорывными технологиями Киев не обладает. Он напомнил, что даже глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов) признавал, что все беспилотники просто распечатывают на 3D-принтерах, и роль самих украинцев в их производстве минимальна.

«При этом Зеленский продолжает надувать щеки и умудряется оскорблять немцев, заявляя, будто крупным оружейным концерном Германии может управлять даже домохозяйка. Но Берлин улыбается и терпит, очевидно, какая-то форма политического мазохизма, которую вылечить можно только полной перезагрузкой всей европейской власти», — заявил депутат.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев и Берлин планируют заключить мегасделку по дронам. Зеленский назвал Германию одним из важнейших партнеров Украины. Он отметил, что разрабатываемое соглашение может стать крупнейшим в этой сфере договором между европейскими государствами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Китайский подсанкционный танкер прошел Ормузский пролив, который патрулируют 15 военных кораблей США. Что об этом известно

    Бывшая жена Диброва рассказала о влепленной ему пощечине

    Москвичам пообещали непогоду

    Российского актера приговорили к восьми годам колонии

    В России заявили о тяжелых боях с ВСУ в приграничье

    На борьбу с БПЛА в зону СВО направили российские «Уланы»

    Трамп пришел в ярость из-за слов европейского политика

    МВФ резко повысил прогноз средней цены нефти в 2026 году

    Москвичам пообещали потепление

    В Подмосковье прооперировали мальчика с шестью пальцами на ногах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok