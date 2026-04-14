17:58, 14 апреля 2026Бывший СССР

В России предрекли новую провокацию ВСУ в связи с визитом Джонсона

Рогов: Киев привез бывшего премьера Великобритании для кровавой провокации
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Phil Noble / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут устроить провокации в Запорожской области из-за визита бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов, передает aif.ru.

«Думаю, на том или другом участке запорожского направления, к которому Джонсон привлек больше внимания на Западе, ВСУ устроят провокацию с жертвами, с обстрелами мирного населения», — рассказал Рогов.

По его словам, сам визит бывшего британского премьера на территорию республики является провокацией, ибо именно он ответственен за срыв переговоров в 2022 году.

Ранее Джонсон в своем репортаже для Daily Mail рассказал о визите на позиции украинских войск в Запорожской области. Он сообщил, что побывал на позициях 65-й бригады ВСУ в районе Гуляйполя.

