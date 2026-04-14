18:24, 14 апреля 2026РоссияЭксклюзив

В России высказались о депортации украинцев из Европы

Депутат Чепа: Украинские беженцы надоели гражданам Европы
Карина Мирзоян (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский уже не в первый раз обращается к европейским лидерам с просьбой вернуть на Украину граждан мобилизационного возраста, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что многие украинские беженцы надоели гражданам Европы.

«Они предлагают депортировать украинцев, раздражающих многих простых граждан, которые официально помогают украинским беженцам, а беженцы далеко не бедные, уехали с Украины, не хотят воевать и прячутся от мобилизации», — сказал Чепа.

По словам депутата, попытки Европы заставить биться до последнего украинца вынуждают Киев искать людской ресурс.

«Потому что можно пополнить оружие, можно пополнить деньги, а вот людской ресурс пополнить крайне сложно. Мы это прекрасно понимаем, поэтому, конечно, будут осуществляться всяческие попытки отправить людей на Украину», — добавил Чепа.

Владимир Зеленский ранее поддержал предложение канцлера Германии Фридриха Мерца о депортации украинцев мобилизационного возраста обратно в страну. В ходе совместного брифинга Мерц заявил, что Германия «будет способствовать возвращению на Украину» мужчин призывного возраста для их отправки на фронт.

Ранее на Украине анонсировали вынужденное решение по мобилизации. Близкий к офису президента Украины Владимира Зеленского источник отметил, что страну ожидают непопулярные решения по вопросам бронирования и самовольного оставления части.

    Последние новости

    Героя России, которого награждал Путин, ищут уже 10 дней. Есть четыре версии его странного исчезновения

    Россиян предупредили о штрафах за аватарку

    Geely предупредила россиян о масштабном отзыве популярного кроссовера

    Мадьяр решил добиться от ЕС размораживания средств для одной страны

    Фото 82-летней Регины Дубовицкой вызвало сожаления в сети

    Задержан главный редактор «Сапы»

    Трамп высказался о следующем шаге в отношении Ирана

    Стало известно о взрыве в столице российского региона

    Горностай попозировал на камеру россиянке

    В центре Москвы перекрыли движение

    Все новости
