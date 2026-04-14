13:07, 14 апреля 2026Россия

В России заявили об утрате Зеленским контроля над ВСУ

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В России заявили об утрате украинским лидером Владимиром Зеленским контроля над вооруженными силами Украины (ВСУ), о чем свидетельствуют многочисленные нарушения пасхального перемирия. Такое мнение выразил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, передает РИА Новости.

По словам парламентария, на данный момент на Украине существует два центра силы — политический и военный, которые находятся «в состоянии раздрая» и имеют серьезные разногласия.

«Когда один вождь в Киеве, а другой — в генеральном штабе, то это не страна, а какая-то феодальная вотчина (...) А значит это не армия, а банда, у которой есть свой вожак. Он может слушать официальный Киев, может не слушать и поступать как ему вздумается (...) Зеленский им не указ», — заключил Белик.

Ранее сообщалось, что за время объявленного президентом России Владимиром Путиным пасхального перемирия было зафиксировано 6558 нарушений со стороны ВСУ. Атаки велись в Сумской, Днепропетровской областях, а также по российским приграничным регионам.

